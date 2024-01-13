Adanaspor - Boluspor: 1-1

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Dinçer Demir, Harun Güngör

ADANASPOR: Ahmet- Fatih, Evren, Lukaku (Dk.70 Hakkı), Feyzi (Dk.46 Ferhat), Kubilay(Dk.46 Dabo), Diakite(Dk.85 Cem), Harun, Fernandes, Burhan(Dk.60 Metehan), Dimitri

BOLUSPOR: Çağlar- Posmac, Oğuz, Kubilay (Dk.72 Diarrassouba), Onur, Isgandarlı (Dk.82 Furkan), Kayamba, Tunahan (Dk.46 Anıl), Avramovski, Batuhan (Dk.72 Ercan), Kerem (Dk.78 Bettaieb)

GOLLER: Dk.61 Oberlin (Adanaspor), Dk.30 Avramovski (Boluspor)

SARI KARTLAR: Kayamba (Boluspor)

KIRMIZI KART: Kayamba (Boluspor)

1´inci Lig'in 18'inci haftasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

12´nci dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında Avramovski, ceza sahası içerisinde topu önünde buldu. Avramovski dengesini kaybederek vurunca Boluspor, mutlak golü kaçırdı.

25´inci dakikada Adanaspor´da Fernandes, orta alanda verdiği pas kısa düşünce Tunahan araya girip topu aldı. Tunahan´ın pasıyla buluşan İsgandarlı, rakip ceza sahasına kadar topu sürükledi. Savunma son anda araya girerek topu kalecisine kazandırdı.

30´uncu dakikada Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Posmac kafa ile topu indirdi. Kale önünde Avramovski´nin rövaşata vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

47´nci dakikada Adanaspor´da serbest vuruş için topun başına geçen Ferhat´ın ortasında Fernandes´ten seken top, penaltı noktasında Oberlin´in önünde kaldı. Oberlin´in vuruşunda meşin yuvarlak takım arkadaşından sekerek geri oyun alanına döndü.

61´inci dakikada Adanspor´da ceza yayı içerisinde serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Oberlin´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

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