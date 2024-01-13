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        Adanaspor - Boluspor: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 18:02 Güncelleme: 13.01.2024 - 18:05
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        Adanaspor - Boluspor: 1-1
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        STAT: Yeni Adana

        HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Dinçer Demir, Harun Güngör

        ADANASPOR: Ahmet- Fatih, Evren, Lukaku (Dk.70 Hakkı), Feyzi (Dk.46 Ferhat), Kubilay(Dk.46 Dabo), Diakite(Dk.85 Cem), Harun, Fernandes, Burhan(Dk.60 Metehan), Dimitri

        BOLUSPOR: Çağlar- Posmac, Oğuz, Kubilay (Dk.72 Diarrassouba), Onur, Isgandarlı (Dk.82 Furkan), Kayamba, Tunahan (Dk.46 Anıl), Avramovski, Batuhan (Dk.72 Ercan), Kerem (Dk.78  Bettaieb)

        GOLLER: Dk.61 Oberlin (Adanaspor), Dk.30 Avramovski (Boluspor)

        SARI KARTLAR: Kayamba (Boluspor)

        KIRMIZI KART: Kayamba (Boluspor)

        1´inci Lig'in 18'inci haftasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

        12´nci dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında Avramovski, ceza sahası içerisinde topu önünde buldu. Avramovski dengesini kaybederek vurunca Boluspor, mutlak golü kaçırdı.

        25´inci dakikada Adanaspor´da Fernandes, orta alanda verdiği pas kısa düşünce Tunahan araya girip topu aldı. Tunahan´ın pasıyla buluşan İsgandarlı, rakip ceza sahasına kadar topu sürükledi. Savunma son anda araya girerek topu kalecisine kazandırdı.

        30´uncu dakikada Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Posmac kafa ile topu indirdi. Kale önünde Avramovski´nin rövaşata vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        47´nci dakikada Adanaspor´da serbest vuruş için topun başına geçen Ferhat´ın ortasında Fernandes´ten seken top, penaltı noktasında Oberlin´in önünde kaldı. Oberlin´in vuruşunda meşin yuvarlak takım arkadaşından sekerek geri oyun alanına döndü.

        61´inci dakikada Adanspor´da ceza yayı içerisinde serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Oberlin´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

        Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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