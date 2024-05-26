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        Çukurova'da Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu

        Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 yenmesinin ardından Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 22:15 Güncelleme: 26.05.2024 - 22:20
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        Çukurova'da Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu
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        Galatasaray'ın Konyaspor’u 3-1 yenmesinin ardından Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’de, Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü. Sarı-kırmızı formaları ile toplanan taraftarlar, şampiyonluk sevincini marşlarla kutladı.

        Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 24'üncü şampiyonluğu kazandı. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Doğu Akdeniz kentleri Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’de sokakta kutlamalara katılan Galatasaray taraftarları, kentleri sarı-kırmızı renklerle donattı. Taraftarlar, şampiyonluk sevincini marşlarla kutladı. Uzun konvoyların oluştuğu kutlamalarda Galatasaray taraftarları meşaleler ve sloganlar ile takımlarının şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

        ADANA’DA GERGİNLİK

        Adana'da bir grup Adana Demirspor taraftarı, kutlama yapan Galatasaraylı taraftarla tartıştı. Mavi lacivertli taraftarlar, Galatasaray bayrağını yırttı. Gerginlik bir süre sonra yatıştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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