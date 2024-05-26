Çukurova'da Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu

Adana'da bir grup Adana Demirspor taraftarı, kutlama yapan Galatasaraylı taraftarla tartıştı. Mavi lacivertli taraftarlar, Galatasaray bayrağını yırttı. Gerginlik bir süre sonra yatıştırıldı.

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, 24'üncü şampiyonluğu kazandı. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Doğu Akdeniz kentleri Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’de sokakta kutlamalara katılan Galatasaray taraftarları, kentleri sarı-kırmızı renklerle donattı. Taraftarlar, şampiyonluk sevincini marşlarla kutladı. Uzun konvoyların oluştuğu kutlamalarda Galatasaray taraftarları meşaleler ve sloganlar ile takımlarının şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

Galatasaray'ın Konyaspor’u 3-1 yenmesinin ardından Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’de, Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü. Sarı-kırmızı formaları ile toplanan taraftarlar, şampiyonluk sevincini marşlarla kutladı.

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