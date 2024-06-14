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        Yanlış kişiyi öldüren sanıklara müebbet hapis istemi

        ADANA'dasevgilisi H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:23 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:23
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        Yanlış kişiyi öldüren sanıklara müebbet hapis istemi
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        ADANA'dasevgilisi H.C.'den (17) ayrılmak istemediği için öldürülmek istenen Kudret Erdem Tezel (21) yerine yanlışlıkla Selami Ceyhan'ı (27) öldürüp, Tezel'i de yaraladıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 5 sanık hakkında müebbet hapis ve 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Sümer Mahallesi'nde oturan Kudret Erdem Tezel, iddiaya göre H.C. ile gönül ilişkisi yaşanmaya başladı. H.C.'nin annesi Zeynep Öztürkmen (45) ile ablası Müzeyyen Cinoğlu (22), bu arkadaşlığa karşı çıktı. Bunun üzerine H.C., sevgilisinden ayrılmak istedi. Ancak sevgilisi Kudret Erdem Tezel bunu kabul etmeyince iki aile arasında husumet başladı. Yine iddiaya göre, H.C.'nin arkadaşı Ahmet Can Açıkşimşek (22), Cemal Koyuncu (25) ve Hasan Erdem (25), 16 Nisan 2023'te Kudret Erdem Tezel'in oturduğu mahalleye gitti. 3 kişi silahlarla sokakta bulunan Kudret Erdem Tezel'e doğru rastgele ateş etti. Açılan ateş sonucu Tezel yaralandı, yanındaki arkadaşı Selami Ceyhan hayatını kaybetti, arkadaşları Alper Aydın yara almadan kurtuldu.

        DAVA AÇILDI

        Olaydan sonra tutuklanan Ahmet Can Açıkşimşek, Cemal Koyuncu ve Hasan Erdem ile Müzeyyen Cinoğlu ve kızı Zeynep Öztürkmen hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede savcı, sanıkların, 'kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten öldürmeye azmettirme, kasten öldürmeye azmettirmeye teşebbüs' suçlarından müebbet ve 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti. İddianamede, sanıkların suçlamayı kabul etmedikleri belirtilirken, yaşı küçük H.C., Kudret Erdem Tezel ile 2019'da sevgili olduklarını, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldıklarını, Kudret Erdem'in peşini bırakmadığını, 3 aydır sevgili olduğu Ahmet Can Açıkşimşek'e, Kudret'in kendisini tehdit ettiğini ve Kudret'e bir ceza kesilmesi gerektiğini söylediği, Ahmet Can Açıkşimşek ile Cemal Koyuncu'nun bu olayı gerçekleştirdiğini belirttiği iddianamede yer aldı.

        'OĞLUNUN ÖLÜSÜNÜ ALIRSIN'

        Gizem Eylem Tezel'in de iddianamede yer alan ifadesinde, Kudret Erdem'in kardeşi olduğunu ve H.C. ile aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu, H.C.'nin ablası Müzeyyen ve annesi Zeynep'in kendisini birçok kez arayarak Kudret'in H.C.'den uzak durmasını, aksi takdirde onu vuracaklarını, öldüreceklerini söylediğini anlattı. Anne Tezel, olaydan bir gün önce H.C. ile ablası Müzeyyen'in kendisini arayarak, "Oğlunun ölüsünü alırsın, onu vurdururum" diyerek tehdit ettiklerini kaydedildi. Diğer yandan H.C. hakkındaki soruşturmanın Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nca sürdürüldüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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