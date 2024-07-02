Adana'da orman yangını
ADANA'nınKozan ilçesinde buğday tarlasındaki anız yangını, yakınlardaki bahçe ile ormana sıçradı.
ADANA'nınKozan ilçesinde buğday tarlasındaki anız yangını, yakınlardaki bahçe ile ormana sıçradı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 11.30 sıralarında Kozan ilçesine bağlı kırsal Örendere Mahallesi'nde çıktı. Buğday tarlasındaki anız yangını, rüzgarın da etkisiyle yakınlardaki bahçeye ve ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 4 arazöz, 3 su tankı, 1 helikopter, 4 uçak, 4 hizmet aracı ve 1 TIR su tankı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale sürerken, ekiplere vatandaşlar da destek verdi.
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