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        Adana'da otomobil göle düştü: 2'si çocuk 4 kişi kayıp

        ADANA'da Çatalan Köprüsü'nde kontrolden çıkan otomobil Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 11:34 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:40
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        Adana'da otomobil göle düştü: 2'si çocuk 4 kişi kayıp
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        ADANA’da Çatalan Köprüsü’nde kontrolden çıkan otomobil Seyhan Baraj Gölü’ne düştü. Araçta bulunduğu iddia edilen 2'si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Çukurova ilçesindeki Topalak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Çatalan Köprüsü’nde ilerleyen, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak demir korkulukları aşıp Seyhan Baraj Gölü’ne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve su altı ekipleri sevk edildi. Ekipler, göle düşen araca ulaşmak ve içerisinde bulundukları iddia edilen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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