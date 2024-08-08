Kulübede çıkan yangında, 140 güvercin ile 1 köpek öldü

Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde Nadir Şener'e ait arazideki güvercin kulübesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye giden Feke Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme ekipleri, müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangında 140 güvercin ve 1 köpek öldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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