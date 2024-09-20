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        116 suçtan aranan şüpheli adliye otoparkında yakalandı

        ADANA'da polisin adliye otoparkında şüphe üzerine durdurduğu Mustafa K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 11:30 Güncelleme: 20.09.2024 - 11:35
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        116 suçtan aranan şüpheli adliye otoparkında yakalandı
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        ADANA’da polisin adliye otoparkında şüphe üzerine durdurduğu Mustafa K.’nin (32) çoğu ‘Dolandırıcılık’ 116 suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan Mustafa K., tutuklandı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada Adana Adliyesi’nin otoparkında hareketlerinden şüphelendiği Mustafa K.’yi durdurdu. Ekiplerin, yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Mustafa K.’nin çeşitli illerde 108 ayrı ‘Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık’, 6 ‘Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması’, 2 ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ olmak üzere toplam 116 suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan Mustafa K., Akıncılar Polis Merkezi’ne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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