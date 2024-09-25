Tavan arasındaki cips paketinden tabanca çıktı

ADANA’da tekel bayisine baskın yapan polis, içki rafında av tüfeği, tavan arasındaki cips paketinde ise ruhsatsız tabanca buldu. Gözaltına alınan iş yeri sahibi Hasan S. (41), “Tüfek ve tabancanın arızalı olduğunu zannediyordum. Sakladığım yerleri de unutmuştum” dedi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Belediye Evleri Mahallesi’ndeki bir tekel bayisinde çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi olduğu yönünde ihbar aldı. Ekipler, çeşitli suçlardan 6 kaydı bulunan Hasan S.’nin iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde arama yapan ekipler, içki raflarının arkasında ruhsatsız av tüfeği ve 150 mermi ele geçirdi. Aramayı sürdüren polis, tavan arasındaki cips paketinin ağırlığından şüphelendi. Açılan paketin içinden beze sarılmış ruhsatsız tabanca ve 9 mermi çıktı. Hasan S., gözaltına alındı.