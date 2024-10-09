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        Çöp kamyonunun evinin duvarını yıktığı çift, zararın karşılanmasını istiyor

        ADANA'da yokuş çıkarken geri kayan çöp kamyonunun evine çarpıp, mutfak ve salonunun duvarını yıktığı Emine Balcı (41), belediyenin onarım taleplerine dönüş yapmadığını belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:15
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        Çöp kamyonunun evinin duvarını yıktığı çift, zararın karşılanmasını istiyor
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        ADANA’da yokuş çıkarken geri kayan çöp kamyonunun evine çarpıp, mutfak ve salonunun duvarını yıktığı Emine Balcı (41), belediyenin onarım taleplerine dönüş yapmadığını belirtti. Yıkılan duvarın altında kalıp, yüzü ve kolundan yaralanan Balcı, “Kendi imkanlarımızla, eşten, dosttan borç alarak yapmaya çalışıyoruz. Borç alabileceğimiz kimse de kalmadı. En azından zararımız giderilsin” dedi.

        Kaza, 16 Eylül’de saat 12.30 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82088 Sokak’ta meydana geldi. Çukurova Belediyesi’nin çöp kamyonu yokuşu çıkarken geri kayıp Harun (42) ve Emine Balcı çiftinin müstakil evine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yıkılan mutfak duvarının altında kalan Emine Balcı, yüzünden ve kolundan yaralandı. Eşi tarafından moloz ve eşyaların altından çıkarılan Balcı, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisi tamamlanan Balcı, taburcu edildi.

        Eve dönen Balcı çifti, mutfaktaki buzdolabı, fırın, televizyon, klima, koltuk takımının kullanılamaz hale geldiğini gördü. Kazadan sonra belediyeye giderek, zararlarının karşılanmasını talep eden Balcı çifti bir sonuç alamadı. Akrabaları ve komşularından borç alıp, duvarın bir kısmını kendi imkanlarıyla onaran çift, yardım istediklerini söyledi.

        Olay günü büyük korku yaşadıklarını belirten Emine Balcı, “Uyuyordum, kamyonun çarpmasıyla birlikte deprem olduğunu zannettim. Gözümü açtığımda çöp kamyonu evin içerisindeydi. Çığlıklarıma komşular geldi, duvar üzerime yıkılmıştı. Eşim çıkarıp, hastaneye götürmüş. Sonrasında iki kez belediyeye gittik, konuyu takip ettiklerini söyleyip, bizi gönderdiler. Kendi imkanlarımızla, eşten dosttan borç alarak yapmaya çalışıyoruz. Borç alabileceğimiz kimse de kalmadı. En azından zararımız giderilsin” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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