Çöp kamyonunun evinin duvarını yıktığı çift, zararın karşılanmasını istiyor

ADANA’da yokuş çıkarken geri kayan çöp kamyonunun evine çarpıp, mutfak ve salonunun duvarını yıktığı Emine Balcı (41), belediyenin onarım taleplerine dönüş yapmadığını belirtti. Yıkılan duvarın altında kalıp, yüzü ve kolundan yaralanan Balcı, “Kendi imkanlarımızla, eşten, dosttan borç alarak yapmaya çalışıyoruz. Borç alabileceğimiz kimse de kalmadı. En azından zararımız giderilsin” dedi.

Kaza, 16 Eylül’de saat 12.30 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82088 Sokak’ta meydana geldi. Çukurova Belediyesi’nin çöp kamyonu yokuşu çıkarken geri kayıp Harun (42) ve Emine Balcı çiftinin müstakil evine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yıkılan mutfak duvarının altında kalan Emine Balcı, yüzünden ve kolundan yaralandı. Eşi tarafından moloz ve eşyaların altından çıkarılan Balcı, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisi tamamlanan Balcı, taburcu edildi.