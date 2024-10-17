MİT'in sınır ötesi operasyonu ile yakalanan El Kaide üyesi ile suç ortağı tutuklandı (2) TUTUKLANDILARTürkSilahlı Kuvvetleri'nin üsleri ile bir konvoyuna bombalı saldırı düzenlediği belirlenerek Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sınır ötesi operasyonu ile bir Afrika ülkesinde yakalanan Ahmet Baykara (28) ile Adana'da gözaltına alınan suç ortağı Y.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.10.2024 - 15:01 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:01 facebook

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