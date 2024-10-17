İlçeye bağlı Menekşe Mahallesi'nde Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki ağaçlıkta saat 20.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınabilmesi için ekipler çalışma başlattı. Geceyi aydınlatan alevler, gölün karşı kıyısından da görüldü.

ADANA'da, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki ağaçlıkta yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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