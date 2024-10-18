Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kanserle üçüncü kez savaşırken 'Umut Sokağın Tavanı Kadar' adlı kitabı yazdı

        ADANA'da lenf kanserini 2 kez yenen ancak hastalığı 3'üncü kez nükseden hem kullandığı ilaçlarla hem de edebiyat sayesinde hayata tutunan Muhammed Doğan (28), 'Umut Sokağın Tavanı Kadar' adlı kitap yazdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:08 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanserle üçüncü kez savaşırken 'Umut Sokağın Tavanı Kadar' adlı kitabı yazdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da lenf kanserini 2 kez yenen ancak hastalığı 3'üncü kez nükseden hem kullandığı ilaçlarla hem de edebiyat sayesinde hayata tutunan Muhammed Doğan (28), 'Umut Sokağın Tavanı Kadar' adlı kitap yazdı. Doğan, "Sokağın hiçbir zaman tavanı olmadı, umudun da tavanı yok. Kitabımda mücadeleyi anlattım. İnanıyorum ki başka bir kanser hastasının mücadelesine destek olabilirim" dedi.

        Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan özel güvenlik görevlisi Muhammet Doğan'a, 4 yıl önce lenf kanseri teşhisi konuldu. Tedavisine başlayan Doğan bu süreçte 2 kez kanseri yendi ancak hastalık 3'üncü kez nüksetti. Sağlık sorunları nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan Doğan, geçimsizlik yaşadığı eşinden de boşandı. Bu süreçte edebiyatla ilgilenen Doğan, zamanla kitaplarla dost oldu.

        'BAŞKA TÜRLÜ ATLATAMAZDIM'

        Hem okumaya hem de yazmaya yönelen ve kullandığı ilaçlarla hayata tutunabilen Doğan, diğer kanser hastalarına da umut aşılamak için 'Umut Sokağın Tavanı Kadar' adında bir kitap yazdı. Kitabı bir yayınevi tarafından basılıp, dağıtılan Doğan, "Bu kitabı yazarak hayata tutundum, başka türlü atlatamazdım. Benim durumumda olanlar, bu kitabı okuduğunda belki bir hayale tutunmanın, bir kitaba sarılmanın ne kadar mutlu edebileceğini anlayacaklar. Sokağın hiçbir zaman tavanı olmadı, umudun da tavanı yok. Kitabımda mücadeleyi anlattım. İnanıyorum ki başka bir kanser hastasının mücadelesine destek olabilirim" dedi.

        KANSER İLACI İÇİN ÇAĞRI

        Kanserin zorlu bir hastalık olduğunu söyleyen Doğan, SGK tarafından karşılanmayan immünoterapi ilacının temini için barodan atanan bir avukat aracılığıyla hukuki süreç başlattığını ve mahkemenin 3 ayda bir verdiği ara kararlar sayesinde ilaçlarını alabildiğini söyledi. Doğan, "İmmünoterapi ilacımı kullandığım sürece genel durumum iyi oluyor; ama hastalığımı tam olarak bitiremiyor. Aylık doz fiyatı 75 bin lira olduğu için tek başıma bu masraflı karşılayamıyorum. Bu ilaç benim gibi hastalara umut oluyor. Kanser hastaları çok zorlu süreçler yaşıyor. Bir de ilacın külfetini düşünmek zorunda kalıyoruz. Bu konuda bir düzenleme yapılırsa, çok büyük mutluluk yaşarız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzmanlardan "Doğu Anadolu Fay Zonu" açıklaması: "Döngü tamamlandı"
        Uzmanlardan "Doğu Anadolu Fay Zonu" açıklaması: "Döngü tamamlandı"
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Dolunay geceyi aydınlattı!
        Dolunay geceyi aydınlattı!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        MEB'den tüm okullara genelge
        MEB'den tüm okullara genelge
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite

        Benzer Haberler

        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis
        Adana'da ev ve iş yerlerinde silah ele geçirilen 2 şüpheliye gözaltı
        Adana'da ev ve iş yerlerinde silah ele geçirilen 2 şüpheliye gözaltı
        Adana'da tabiat parkındaki iki ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi
        Adana'da tabiat parkındaki iki ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi
        Tartıştığı genci sokakta tabancayla vurdu; olay kamerada
        Tartıştığı genci sokakta tabancayla vurdu; olay kamerada
        Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki ağaçlıkta yangın (2)
        Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki ağaçlıkta yangın (2)
        Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki ağaçlıkta yangın
        Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki ağaçlıkta yangın