Kanserle üçüncü kez savaşırken 'Umut Sokağın Tavanı Kadar' adlı kitabı yazdı

ADANA'da lenf kanserini 2 kez yenen ancak hastalığı 3'üncü kez nükseden hem kullandığı ilaçlarla hem de edebiyat sayesinde hayata tutunan Muhammed Doğan (28), 'Umut Sokağın Tavanı Kadar' adlı kitap yazdı. Doğan, "Sokağın hiçbir zaman tavanı olmadı, umudun da tavanı yok. Kitabımda mücadeleyi anlattım. İnanıyorum ki başka bir kanser hastasının mücadelesine destek olabilirim" dedi.

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan özel güvenlik görevlisi Muhammet Doğan'a, 4 yıl önce lenf kanseri teşhisi konuldu. Tedavisine başlayan Doğan bu süreçte 2 kez kanseri yendi ancak hastalık 3'üncü kez nüksetti. Sağlık sorunları nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan Doğan, geçimsizlik yaşadığı eşinden de boşandı. Bu süreçte edebiyatla ilgilenen Doğan, zamanla kitaplarla dost oldu.

'BAŞKA TÜRLÜ ATLATAMAZDIM' Hem okumaya hem de yazmaya yönelen ve kullandığı ilaçlarla hayata tutunabilen Doğan, diğer kanser hastalarına da umut aşılamak için 'Umut Sokağın Tavanı Kadar' adında bir kitap yazdı. Kitabı bir yayınevi tarafından basılıp, dağıtılan Doğan, "Bu kitabı yazarak hayata tutundum, başka türlü atlatamazdım. Benim durumumda olanlar, bu kitabı okuduğunda belki bir hayale tutunmanın, bir kitaba sarılmanın ne kadar mutlu edebileceğini anlayacaklar. Sokağın hiçbir zaman tavanı olmadı, umudun da tavanı yok. Kitabımda mücadeleyi anlattım. İnanıyorum ki başka bir kanser hastasının mücadelesine destek olabilirim" dedi.