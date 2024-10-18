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        8'inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde dev mangal ateşi

        ADANA'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin resmi açılış töreninde dev mangal ateşi, kent protokolü tarafından yakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 19:37 Güncelleme: 18.10.2024 - 19:40
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        8'inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde dev mangal ateşi
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        ADANA'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin resmi açılış töreninde dev mangal ateşi, kent protokolü tarafından yakıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar açılıştaki konuşmasında “Adana hakikaten çok özel bir kenttir. Dolayısıyla bunu yukarı taşımak bizim görevlerimizden bir tanesi. Onun için Adana'nın lezzeti başkadır. Kebabı her yerde yersiniz ama Adana'da kebap bir başkadır" dedi. 

        Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8’inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali, dün Adana Müze Kompleksi Konferans Salonu’ndaki etkinliklerle başladı. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 'Kökleriyle Adana' temasıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek festival kapsamında Merkez Park'ta kortej düzenlendi. Kortejin ardından Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile kent protokolü resmi açılış törenine katıldı. 

        'ADANA'DA KEBAP BİR BAŞKADIR' 

        Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın lezzetiyle, kültürüyle, misafirperverliğiyle özel olduğunu vurguladı. Karalar, “Adana hakikaten çok özel bir kenttir. Dolayısıyla bunu yukarı taşımak bizim görevlerimizden bir tanesi. Onun için Adana'nın lezzeti başkadır. Kebabı her yerde yersiniz ama Adana'da kebap bir başkadır. Adana’da hem malzemenin kalitesi çok önemlidir hem de usta eller başkadır. Yapay zekanın her şeye uzandığı, çok şey yaptığı, giderek arttığı bir dünyada, elbette ona da saygımız var ama gelsin lezzetli kebap yapsın. Gelsin bu kardeşlerimin ellerindeki lezzeti taşıyabilsin. İşte onun için Adana özeldir. Hem ilkbahar da hem de sonbaharda doyum olmaz Adana'ya. İlkbaharda ‘Portakal Çiçeği Karnavalı’ ile ‘Hoş geldin bahar’ diyoruz, sonbaharda da ‘Lezzet Festivali’ ile ‘Baharlara güle güle’ diyoruz" şeklinde konuştu.

        KENT EKONOMİSİNE 3 MİLYAR LİRA BİR KATMA DEĞER

        Vali Yavuz Selim Köşger ise kentin tarihinden bugüne kadar ulaşan lezzetlerini geniş kitlelerle buluşturmak istediklerini söyledi. Köşger, "Adana'yı bu noktada hak ettiği bir konuma ulaştırmak için 2017 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz ‘Adana Lezzet Festivali'nin’ her geçen yıl daha zengin ve ilginç içeriklerle donatarak ağırlamayı hedeflediğimiz bu yıl 1 buçuk milyon ziyaretçimizin hafızasında yer etmek istiyoruz. Bu festivalle ilimiz ekonomisine de 3 milyar liralık bir katma değer sağlayacağımızı tahmin ve temenni ediyoruz. Bugün güzel Adana’mızda yakacağımız mangal ateşinin sadece bir gelenek değil, bir şehrin bir toplumun, bir kültürün geçmişinden geleceğine uzanan güçlü bir bağ. Adana'nın sıcak misafirperverliği, paylaşma kültürü, aile sofralarının bir araya getirdiği samimiyet ve dostluğun en güzel simgesi olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri dev mangalı yakarak festivalin resmi açılışını yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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