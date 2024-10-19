Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu; 'Havaya ateş ettim, anlamadım' dedi

ADANA'da G.Ç. (17) ve Z.B. (17) isimli kızların kavgasını ayırmak isteyen Mehmet Emin C.'yi (21) tabancayla bacağından vuran Ömer S. (36) tutuklandı. Ömer S., ifadesinde, "Havaya ateş ettim. Gencin nasıl vurulduğunu anlamadım" dedi.

Olay, 17 Ekim'de saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan G.Ç. ile Z.B. isimli genç kızlar, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede birbirine giren kızların kavgasını yoldan yürüyen Mehmet Emin C., ayırmak istedi. Bu sırada olay yerinde bulunan G.Ç.'nin dayısı Ömer S. araya girmek isteyen Mehmet Emin C.’yi darbedip, belindeki tabancayı çıkardı. Çevredekilerin panikleyip, ateş etmemesi için uyardığı Ömer S., Mehmet Emin C.'yi bacağından vurduktan sonra kaçtı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.