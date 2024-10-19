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        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu; 'Havaya ateş ettim, anlamadım' dedi

        ADANA'da G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 12:45 Güncelleme: 19.10.2024 - 12:50
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        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu; 'Havaya ateş ettim, anlamadım' dedi
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        ADANA'da G.Ç. (17) ve Z.B. (17) isimli kızların kavgasını ayırmak isteyen Mehmet Emin C.'yi (21) tabancayla bacağından vuran Ömer S. (36) tutuklandı. Ömer S., ifadesinde, "Havaya ateş ettim. Gencin nasıl vurulduğunu anlamadım" dedi.

        Olay, 17 Ekim'de saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan G.Ç. ile Z.B. isimli genç kızlar, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede birbirine giren kızların kavgasını yoldan yürüyen Mehmet Emin C., ayırmak istedi. Bu sırada olay yerinde bulunan G.Ç.'nin dayısı Ömer S. araya girmek isteyen Mehmet Emin C.’yi darbedip, belindeki tabancayı çıkardı. Çevredekilerin panikleyip, ateş etmemesi için uyardığı Ömer S., Mehmet Emin C.'yi bacağından vurduktan sonra kaçtı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        TUTUKLANDI

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Mehmet Emin C., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ömer S.’yi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Bağlar Polis Merkezi'ne götürülen Ömer S., ifadesinde, "Havaya ateş ettim. Gencin nasıl vurulduğunu anlamadım” dedi. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ömer S., gazetecilere, "Konuşmak istemiyorum. Pişmanım" dedi. Adliyeye sevk edilen Ömer S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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