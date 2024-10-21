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        Kavşakta su içen köpek elektrik akımına kapılarak öldü

        ADANA'nın Kozan ilçesinde kavşaktaki birikintiden su içen sahipsiz köpek, trafik ışıklarındaki elektrik kaçağından su birikintisine sızan akıma kapılarak öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 12:36 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:40
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        Kavşakta su içen köpek elektrik akımına kapılarak öldü
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde kavşaktaki birikintiden su içen sahipsiz köpek, trafik ışıklarındaki elektrik kaçağından su birikintisine sızan akıma kapılarak öldü.

        Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde Şıh Efendi Bulvarı ile Andıl Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Trafik lambasının yanındaki birikintiden su içen sahipsiz köpeğin aniden yere yığıldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kozan Belediyesi ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, köpeğin öldüğünü belirledi. Polis de güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. İncelemede, yeşil trafik lambasının yandığı sırada yaşanan elektrik kaçağının önce refüjde toplanan su birikintisine, ardından caddeye sızan birikintiye akım verdiği belirlendi. Su içerken elektrik akımına kapılarak öldüğü tespit edilen köpek, belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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