Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
ADANA'daki Buruk Mezarlığı'nda anne ile 2 kızı, silah saldırıda öldürüldü.
ADANA'daki Buruk Mezarlığı'nda anne ile 2 kızı, silah saldırıda öldürüldü. Saldırgan, motosiklet ile olay yerinden kaçtı.
Olay, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda meydana geldi. Cenaze namazının kılındığı bölgeye yakın bir noktada banklarda oturan kadın ile yanındaki 2 kızına motosikletle yaklaşan kişi tabancayla ateş açıp, kaçtı. İhbarla mezarlığa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, kadın ile 2 kızın öldüğü belirlendi. Savcı ile polis olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.