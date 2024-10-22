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        Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 3 kardeş öldü (2)- Yeniden

        ADANA'da üşümemeleri için yataklarının altına konulan elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında Hüseyin (6), Şam (3) ve Şahad Hüseyin (1) kardeşler hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:42 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:45
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        Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 3 kardeş öldü (2)- Yeniden
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        ADANA’da üşümemeleri için yataklarının altına konulan elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında Hüseyin (6), Şam (3) ve Şahad Hüseyin (1) kardeşler hayatını kaybetti.

        Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1106 Sokak 3 numaralı evde meydana geldi. Evde sabah uyuyan çocuklarının yatağının altına üşümemeleri için elektrikli ısıtıcı bırakan Suriyeli çiftten baba işe, anne ise markete gitti. Aşırı ısınan ısıtıcı patlayınca yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine eve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, Hüseyin ve Şam'ın dumandan zehirlenerek, kundaktaki Şahad'ın ise yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocukların cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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