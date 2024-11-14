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        21 yıllık itfaiye eri, söndürme hortumunun fıskiyesiyle kendini ıslatarak emekliliği kutladı

        ADANA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda 21 yıl hizmet veren Uğur Özgen (52), mesai arkadaşlarının hazırladığı sürpriz ile emekliliğe uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 23:05 Güncelleme: 14.11.2024 - 23:10
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        21 yıllık itfaiye eri, söndürme hortumunun fıskiyesiyle kendini ıslatarak emekliliği kutladı
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        ADANA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda 21 yıl hizmet veren Uğur Özgen (52), mesai arkadaşlarının hazırladığı sürpriz ile emekliliğe uğurlandı. Arkadaşının omzuna çıkan Özgen, itfaiye hortumundaki fıskiye ile kendini ıslatarak emekliliğini kutladı.

        21 yıllık itfaiye eri Uğur Özgen'e, emekliliğe adım attığı ilk gün mesai arkadaşlarından anlamlı bir sürpriz hazırlandı. Görevli olduğu itfaiye istasyonunda mesai arkadaşı tarafından omuza alınan Özgen, yıllarca yangın söndürmede kullandığı itfaiye hortumunu eline alıp, bu sefer kendini ıslattı. Emekli olan itfaiye erlerinin uğurlanma geleneği olduğu belirtilen bu veda karşısında Özgen, duygusal anlar yaşayıp, mesai arkadaşlığından dolayı herkese teşekkür etti. Daha sonra son kez telsizi alan Özgen, tüm itfaiye çalışanlarına veda anonsunda bulundu.

        Öte yandan emekli olan itfaiye eri Uğur Özgen'in kızı Sıla Özgen'in de babası gibi itfaiyeci olduğu öğrenildi.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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