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        Kara saplanan minibüsteki 12 işçi kurtarıldı (2)

        İŞÇİLERVE DİĞER ARAÇTAKİLER KURTARILDIAdana'nın Feke ilçesindeki Şahmuratlı Yedigöz Yaylası Bel mevkisinde şarampole düşerek kara saplanan minibüsteki 12 işçinin kurtarılması için bölgeye Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 14:58 Güncelleme: 24.11.2024 - 15:00
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        Kara saplanan minibüsteki 12 işçi kurtarıldı (2)
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        İŞÇİLERVE DİĞER ARAÇTAKİLER KURTARILDI

        Adana'nın Feke ilçesindeki Şahmuratlı Yedigöz Yaylası Bel mevkisinde şarampole düşerek kara saplanan minibüsteki 12 işçinin kurtarılması için bölgeye Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Müdürlüğe ait eksvakatör önce yolları temizledi daha sonra da halatla minibüsü çekerek saplandığı yerden kurtardı. Belediye ekipleri de bağlantı yollarında kara saplanan araçlardaki kişileri ve çocuklu aileleri kurtardı. Ekiplerin karla kaplanan yolları açmak için çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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