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        6 kişilik ailenin motosiklet yolculuğu kamerada

        ADANA'da aynı aileden 6 kişinin bindiği motosiklette çocuklardan ikisi babanın kucağında, diğer ikisi ise annenin kucağında yolculuk yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 10:31 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:35
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        6 kişilik ailenin motosiklet yolculuğu kamerada
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        ADANA'da aynı aileden 6 kişinin bindiği motosiklette çocuklardan ikisi babanın kucağında, diğer ikisi ise annenin kucağında yolculuk yaptı. Ailenin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda 2 kişilik motosiklette anne, baba ve 4 çocukları, yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk sırasında iki çocuğun motosikleti kullanan babasının kucağında, diğer iki çocuğun ise annesinin kucağında seyahat ederken, kimsenin kask takmadığı görüldü. Tehlikeli yolculuk, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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