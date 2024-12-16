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        Adana Demirspor, sezonun ilk galibiyetini Beşiktaş karşısında aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 21:08 Güncelleme: 16.12.2024 - 21:08
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        Adana Demirspor, sezonun ilk galibiyetini Beşiktaş karşısında aldı
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        AdanaDemirspor-Beşiktaş: 2-1

        - Maçın devre arasında kardeşinin ölüm haberini alan Maestro takımını yalnız bırakmak istemeyip, oyuna devam etti

        Anıl ATAR-Gökhan KESKİNCİ-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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