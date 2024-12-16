Adana Demirspor, sezonun ilk galibiyetini Beşiktaş karşısında aldı
AdanaDemirspor-Beşiktaş: 2-1
- Maçın devre arasında kardeşinin ölüm haberini alan Maestro takımını yalnız bırakmak istemeyip, oyuna devam etti
Anıl ATAR-Gökhan KESKİNCİ-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,
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