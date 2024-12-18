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        Bagajdaki kolisinden 40 ruhsatsız tabanca çıktı, tutuklandı

        ADANA'da polisin otoyolda takip edip, durdurduğu yolcu otobüsündeki S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 10:30 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:35
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        Bagajdaki kolisinden 40 ruhsatsız tabanca çıktı, tutuklandı
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        ADANA'da polisin otoyolda takip edip, durdurduğu yolcu otobüsündeki S.A.'nın (32) bagajdaki kolisinde, 40 ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan S.A., tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente çok sayıda ruhsatsız tabanca getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, S.A.'nın yolculuk yaptığı otobüsü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldı. Seyhan ilçesinde durdurulan otobüste yapılan aramada, S.A.'nın bagajdaki kolisinin içinde 40 ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan S.A., emniyetteki sorgusunda silahların kendine ait olmadığını, para karşılığı taşıdığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Silahlarsa inceleme için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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