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        Adana merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu; 23 gözaltı

        ADANAmerkezli 13 ilde motosiklet satışı üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 23 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:08 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:10
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        Adana merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu; 23 gözaltı
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        ADANAmerkezli 13 ilde motosiklet satışı üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 23 şüpheli, gözaltına alındı.

        Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 23 şüpheliyi tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin sazan sarmalı yöntemiyle motosiklet satışı üzerinden 38 kişinin 10 milyon lirasını dolandırdıklarını belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, Adana, Mersin, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Mardin, Muş, Zonguldak, Osmaniye'de belirlenen adreslere, 17 Aralık'ta şafak vakti baskın yaptı. Operasyonda 23 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 22 cep telefonu, 14 sim kart ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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