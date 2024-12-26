Adana'da yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki operasyonu; 8 gözaltı
ADANA'da polis ekipleri, yılbaşı öncesi çok sayıda adrese yaptığı baskında bir kısmı sahte 399 litre kaçak içki, içki yapımında kullanılan 86 litre etil alkol ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
ADANA’da polis ekipleri, yılbaşı öncesi çok sayıda adrese yaptığı baskında bir kısmı sahte 399 litre kaçak içki, içki yapımında kullanılan 86 litre etil alkol ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte ve kaçak içki sürmeye hazırlanan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kent genelinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda bir kısmı sahte 399 litre kaçak içki, içki yapımında kullanılan 86 litre etil alkol ile 766 aroma verici kit ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.