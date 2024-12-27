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        3 hemşirenin cep telefonu ve cüzdanlarını çalıp, kredi kartıyla harcama yaptı

        ADANA'da hasta ziyareti bahanesiyle 1'i özel, 3 hastaneye giren Emirhan T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 10:39 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:45
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        3 hemşirenin cep telefonu ve cüzdanlarını çalıp, kredi kartıyla harcama yaptı
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        ADANA’da hasta ziyareti bahanesiyle 1'i özel, 3 hastaneye giren Emirhan T. (18), 3 hemşirenin cep telefonu ve cüzdanlarını çaldı. Çaldığı bir cüzdandaki kredi kartıyla 10 bin 500 lira harcama yaptığı belirlenen Emirhan T., polis ekipleri tarafından yakalandı. İfadesinde, "Güvenlik kamerasındaki kişi benim ancak hırsızlık yapmadım" diyen Emirhan T., tutuklandı.

        Olay, 7 Aralık’ta Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde meydana geldi. Hasta ziyareti bahanesiyle binaya giren Emirhan T., Radyoloji Bölümü’nde dolaşırken, hemşire E.K.’nin içinde kredi ve banka kartları, kimlik, personel kimlik kartı ile 700 lira bulunan cüzdanı çaldı. Odadan çıkarken diğer hemşirelerle karşılaşan Emirhan T., dikkat çekmemek için cerrahi maskeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Hemşirelerden cerrahi maske alan Emirhan T., daha sonra hastaneden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Emirhan T., 12 Aralık’ta aynı bahaneyle girdiği Balcalı Hastanesi’ndeki bir odadan, hemşire Z.S.Ç.’nin içinde banka, kredi ve kimlik kartının bulunduğu cüzdanı çaldı. Şüpheli, Z.S.Ç.’nin kredi kartıyla 10 bin 500 liralık harcama yaptı.

        Emirhan T., 14 Aralık’ta ise Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi’ndeki bir özel hastaneye gidip, bir odadan hemşire İ.Y.’nin çantasındaki cep telefonu ile gümüş bilekliği çalıp, kaçtı.

        Hemşirelerin ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, Yüreğir ilçesindeki evine baskın yaptığı Emirhan T.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda, “Güvenlik kamerasındaki kişi benim ancak ben hırsızlık yapmadım” diyen Emirhan T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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