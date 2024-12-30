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        Babaannesini ziyarete giderken öldürülen Ahmet'in cinayet şüphelisi, 266 gün sonra yakalandı

        ADANA'da taksi durağına düzenledikleri silahlı saldırıda bu sırada babaannesi Fatma Karatepe'yi (72) motosikletle ziyarete giden Ahmet Karatepe'yi (28) öldüren İbrahim Efe Keskin (19), cinayetten 266 gün sonra yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 09:51 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:55
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        Babaannesini ziyarete giderken öldürülen Ahmet'in cinayet şüphelisi, 266 gün sonra yakalandı
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        ADANA’da taksi durağına düzenledikleri silahlı saldırıda bu sırada babaannesi Fatma Karatepe’yi (72) motosikletle ziyarete giden Ahmet Karatepe’yi (28) öldüren İbrahim Efe Keskin (19), cinayetten 266 gün sonra yakalandı. Polise yakalanmamak için saklandığı evden çıkmadığı, ihtiyaçlarını siparişle karşıladığı belirlenen Keskin, görüntülerden tespit edilmesine karşın, “Böyle bir olay hiç yaşanmadı. O tarihlerde o caddeden hiç geçmedim, kimseyi vurmadım” savunması yaptı.

        Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 6 Nisan saat 15.00 sıralarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, İbrahim Efe Keskin ile Aydın T.'nin bindiği motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası çıkan kavgada motosiklettekiler, otomobil sürücünü darbetmeye başladı. Bu sırada kavgayı ayırmaya gelen taksi şoförleri, "Eşinin yanında bir kişi dövülmez" diyerek Keskin ile Aydın T.'yi dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        İbrahim Efe Keskin, arkadaşı Aydın T.’nin kullandığı motosikletle aynı gün saat 20.00 sıralarında kendilerini darbeden şoförlerin bulunduğu taksi durağına tabancayla ateş açtı. Bu sırada babaannesine gitmek üzere motosikleti ile yola çıkan Ahmet Karatepe, kurşunların arasında kaldı. Karatepe sırtına isabet eden kurşunla yere yığılırken, şüpheliler 15 el ateş ettikten sonra kaçtı. Karatepe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        'KÖR KURŞUN YAVRUMA DEĞMİŞ'

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, saklanabilecekleri adreslere çok sayıda baskın yaptı. Şüphelilerin kent dışına çıktıkları tespit edildi. Olay günü, torunun Kadir gecesini kutlamak için yanına geldiğini belirten babaanne Fatma Karatepe, “Babası daha sonra gelmesini söylemiş. Ahmet de 'Ölüme mi gidiyorum sanki? Babaannemi 5 dakika görüp, geleceğim' demiş. Kavga varmış, kör kurşun yavruma değmiş. O benim eşimin adı, ağzımın tadıydı. Onu ben büyüttüm, her gün yanımda yatıyordu. Ahmet'im, seni toprak incitmesin oğlum. Sana vuran eller kırılsın” dedi.

        EVDEN HİÇ ÇIKMAYIP, PAKET SİPARİŞLE İHTİYAÇLARINI KARŞILAMIŞ

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silahı kullanan şüpheli İbrahim Efe Keskin’in bir süre önce kente döndüğü bilgisine ulaştı. Gidebileceği adreslerin bulunduğu bölgelerde araştırma yapan ekipler, şüphelinin Ova Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirledi. Şüphelinin yakalanmamak için evden çıkmadığı, ihtiyaçlarını ise paket servis ile karşıladığı saptandı.

        GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN SUÇLAMAYI REDDETTİ

        Bu tespitler üzerine polis, 28 Aralık'ta saklandığı adrese düzenlenen operasyonda Keskin’i, cinayetten 266 gün sonra yakaladı. Gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği’ne teslim edilen İbrahim Efe Keskin, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilmesine karşın, “Böyle bir olay hiç yaşanmadı. O tarihlerde o caddeden hiç geçmedim, kimseyi vurmadım” dedi.

        TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Keskin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheli Aydın T.’yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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