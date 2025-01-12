Adana'da, sokaktaki düğünde 9 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla başından vuruldu

Olay, saat 21.00 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evin önünde düzenlenen düğünde davetlilerden biri, tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın, kanlar içinde yığıldı. Özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Hastaneye gelen Kemal Azgın’ın yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma, havaya ateş açan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.