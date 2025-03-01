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        Adana Demirspor-Bodrum FK: 0-0

        STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Murat AltanADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 18:20 Güncelleme: 01.03.2025 - 18:25
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        Adana Demirspor-Bodrum FK: 0-0
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        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Murat Altan

        ADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş (Dk. 38 Murat Eser), Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy (Dk. 67 Aksel Aktaş), Arda Okan Kurtalan (Dk. 46 Ozan Demirbağ)(Dk. 90+8 Ahmet Yılmaz), Maestro, İzzet Çelik, Yusuf Barasi (Dk. 87 Osman Kaynak), Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Aimbetov (Dk. 46 Salih Kavrazlı)

        BODRUM FK: Diogo, Ali Aytemur, Cenk Şen, Celustka (Dk. 89 Celal Dumanlı), Ajeti, Ahmet Aslan (Dk. 46 Seferi), Okita (Dk. 81 Ege Bilsel), Mohammed, Bardhi (Dk. 72 Gökdeniz Bayrakdar), Fredi, Puscas (Dk. 80 Dimitrov)

        SARI KARTLAR: Burhan Ersoy, Murat Eser (Adana Demirspor), Mohammed, Bardhi, Celustka, Ege Bilsel (Bodrum FK)

        Süper Lig’in 26’ncı hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.

        5’inci dakikada Adana Demirspor’da rakip savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Tolga Kalender’in şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

        18’inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Bodrum FK’de Okita, topu ceza yayı üzerinde bulunan Puscas’a gönderdi. Puscas’ın gelişine sert şutunda top, kaleci Vedat’tan geri döndü.

        33’üncü dakikada Bodrum FK’nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Fredy, topu kale sahası içine ortaladı. Puscas ile kaleci Vedat arasındaki karambol sonrası kaleye giden topu, Arda çizgiden çıkardı.

        41’inci dakikada Bodrum FK’nin atağında Fredy’nin topuk pasıyla gönderdiği topla buluşan Okita’nın şutunda kaleci Murat, topu kornere çeldi.

        44’üncü dakikada Adana Demirspor’un geliştirdiği kontratakta Bünyamin Balat, ceza sahası dışından sert bir şut gönderdi. Uzak köşeye giden top, direğe çarpıp auta gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

        56’ncı dakikada Bodrum FK’de Bardhi’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda rakip savunmanın arasından yükselen Ajeti’nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

        69’uncu dakikada Bodrum FK’nin atağında Mohammed’in uzaktan sert şutunda kaleci Murat, topu kornere çeldi.

        90+4’üncü dakikada Adana Demirspor’un atağında Salih Kavrazlı’nın uzaktan şutunda kaleci Diego, yatarak topa hakim oldu.

        Karşılaşmada gol sesi çıkmadı, takımlar 1 puanla sahadan ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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