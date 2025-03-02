Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Evdeki yangında mahsur kalan kadını mahalleli kurtardı

        ADANA'da iki katlı müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan kadını, mahalleli kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 18:19 Güncelleme: 02.03.2025 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evdeki yangında mahsur kalan kadını mahalleli kurtardı
        ABONE OL

        ADANA’da iki katlı müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan kadını, mahalleli kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki iki katlı müstakil evde saat 17.00 sıralarında elektrikli sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanların sardığı evde ismi öğrenilemeyen kadın mahsur kaldı. Yardıma koşan mahallelilerden biri kadını balkondan çıkarıp, indirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sağlık görevlileri yaşlı kadının tedavisini ambulansta yaptı. İtfaiye ekibi de yangını kontrol altına alıp söndürdü. İtfaiye ekiplerince yangının neden çıktığının tespiti için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Trafikte cezalar artıyor
        Trafikte cezalar artıyor
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Ukrayna zirvesi başladı
        Ukrayna zirvesi başladı
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        İşte en çok kazanan oyuncular
        İşte en çok kazanan oyuncular
        Böyle bir seviye görülmedi
        Böyle bir seviye görülmedi
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı

        Benzer Haberler

        Adanaspor - MKE Ankaragücü: 2-0
        Adanaspor - MKE Ankaragücü: 2-0
        Köprüden baraj gölüne atlayan kadını su altı polisi kurtardı
        Köprüden baraj gölüne atlayan kadını su altı polisi kurtardı
        Taksiciler, durakların artırılmasını isteyen havalimanı kooperatifini prote...
        Taksiciler, durakların artırılmasını isteyen havalimanı kooperatifini prote...
        Adana'da trafik ışıklarında bekleyen sürücüleri rahatsız eden 343 kişiye pa...
        Adana'da trafik ışıklarında bekleyen sürücüleri rahatsız eden 343 kişiye pa...
        Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
        Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
        Kadınlar Günü'ne hazırlanan kırmızı gülleri soğuk vurdu
        Kadınlar Günü'ne hazırlanan kırmızı gülleri soğuk vurdu