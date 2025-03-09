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        Adanaspor-Fatih Karagümrük: 1-2

        STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Haydar Avcı, Baykal TunaADANASPOR: Nurullah Aslan- Hasan Hatipoğlu, Donkor, Fatih Kurucuk, Oğuzhan Matur, Mirza Cihan, Endri Çekiçi (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 18:12 Güncelleme: 09.03.2025 - 18:15
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        Adanaspor-Fatih Karagümrük: 1-2
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        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Haydar Avcı, Baykal Tuna

        ADANASPOR: Nurullah Aslan- Hasan Hatipoğlu, Donkor, Fatih Kurucuk, Oğuzhan Matur, Mirza Cihan, Endri Çekiçi (Dk. 82 Metehan Altunbaş), Ciss (Dk. 90+5 Harun Alpsoy), Elias Durmaz, Candeias (Dk. 83 Orkan Çınar), Cikalleshi (Dk. 67 Ivan)

        FATİH KARAGÜMRÜK: Furkan Bekleviç- Djilobodji, Yiğit Efe Demir (Dk. 83 Dovedan), Emir Tintiş (Dk. 71 Çağatay Kurukalıp), Johnson (Dk. 83 Ahmet Sivri), Doh, Muhammed Mert (Dk. 87 Alper Demirol), Atakan Çankaya, Camacho, Wesley, Serginho (Dk. 90+11 Salih Dursun)

        SARI KARTLAR: Endri Çekiçi, Elias Durmaz, Harun Alpsoy (Adanaspor), Çağatay Kurukalıp (Fatih Karagümrük)

        GOLLER: Dk. 72 Ivan (Adanaspor), Dk. 38 Djilobodji, Dk. 77 Doh (Fatih Karagümrük)

        1’inci Lig’in 29’uncu hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup oldu. Maçın son bölümünde girdiği hava mücadelesinde başına aldığı darbeyle bilincini kaybeden Ciss, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        13’üncü dakikada Adanaspor’un sol kanattan atağında Oğuzhan Matur çizgiye inip, topu penaltı noktası üzerindeki Endri Çekiçi’ye gönderdi. Çekiçi’nin gelişine şutunda Djilobodji kaleye giden topu uzaklaştırdı.

        16’ncı dakikada Adanaspor’da Endri Çekiçi’nin uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.

        32’nci dakikada Adanaspor’da Mirza Cihan’ın, ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şutta kaleci Furkan, topu son anda kornere çeldi.

        38’inci dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kullanılan serbest vuruşta içeri ortalanan top Djilobodji’nin önünde kaldı. Karşı karşıya pozisyonda Djilobodji’nin şutunda top ağlara gitti. 1-0

        Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük’ün 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        58’inci dakikada serbest vuruş kazanan Adanaspor’da, topun başına geçen Endri Çekiçi’nin sert şutunda kaleci Furkan, topu son anda kornere çeldi.

        72’nci dakikada Adanaspor beraberliği yakaladı. Orta sahada kaptığı topla takımını atağa çıkaran Mirza Cihan, sol kanattaki Ivan’a pasını attı. İçeri kat eden Ivan’ın, uzaktan sert şutunda top ağlara gitti. 1-1

        75’üncü dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adanaspor’da Donkor, çizgiye inip topu içeri ortaladı. Topu önünde bulan Ivan’ın yerden şutunda kaleci Furkan, topu kornere çeldi.

        77’nci dakikada Fatih Karagümrük yeniden öne geçti. Sol kanattaki Çağatay’ın ortasında Wesley gelişine vurdu. Kaleci Nurullah çeldiği topu önünde bulan Doh’un şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

        81’inci dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Adanaspor’da, rakip savunmanın arasından yükselen Oğuzhan Matur’un kafa vuruşunda top kaleci Furkan’da kaldı.

        Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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