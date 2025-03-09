Adanaspor-Fatih Karagümrük: 1-2

1’inci Lig’in 29’uncu hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup oldu. Maçın son bölümünde girdiği hava mücadelesinde başına aldığı darbeyle bilincini kaybeden Ciss, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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