Okulda sobada ısınırken montu alev alan öğrenci yaralandı

ADANA'nın Aladağ ilçesinde 3'üncü sınıf öğrencisi D.G. (10), okulda ısındığı odun sobasında montu alev alınca vücudunun yüzde 40'ında 3'üncü derece yanık oluştu. Hastanenin yanık ünitesinde tedavisi devam eden D.G.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Olay, 11 Mart'ta Aladağ ilçesi kırsal Boztahta Mahallesi'nde meydana geldi. Boztahta Şehit Serdar Yıldırım İlkokulu’nda 3'üncü sınıf öğrencisi D.G. isimli kız çocuğu, ellerini ısıtmak için odun sobasının yanına gitti. Bu sırada iddiaya göre D.G.'nin montu alev aldı. Paniğe kapılan D.G., koşarak binanın dışına çıktı. D.G.'nin kıyafetlerinin yandığını gören okul personeli, kendi üstündeki montla müdahale ederek alevleri söndürdü. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. D.G. ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yanık ünitesinde tedaviye alınan D.G.'nin vücudunun yüzde 40'ında 3'üncü derece yanık oluştuğu belirlendi. D.G.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili idari inceleme başlattı.