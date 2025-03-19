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        Adana'da sağanak hazırlıksız yakaladı; serviste mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtardı

        ADANA'da kısa süre etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 12:27 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:30
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        Adana'da sağanak hazırlıksız yakaladı; serviste mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtardı
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        ADANA'da kısa süre etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Su dolu yolda kalan servisteki öğrencileri, itfaiye ekipleri sırtında taşıyarak kurtardı.

        Kent merkezinin kuzeybatı bölgesinde saat 11.30 sıralarında sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kısa süreli sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, bina saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı. Trafikte ilerlemeye çalışan araç sürücüleri de zorluk yaşadı. Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi 87037 Sokak'ta bir öğrenci servisi su birikintisinde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtaki öğrencileri araçtan çıkarıp sırtlarında taşıyarak kurtardı.

        Yağışın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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