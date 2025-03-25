Misafir gibi girdikleri apartmanda asansörün güç kaynağı cihazını çaldılar; 3 tutuklama

ADANA'da zile basıp, misafir gibi girdikleri apartmanda, asansörün inventörünü (kesintisiz güç kaynağı cihazı) çalan Veysel K.D. (34), İsmail M. (23) ve Onur Ali Y. (28), tutuklandı.

Olay, 11 Mart'ta saat 23.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyen Veysel K.D., İsmail M. ve Onur Ali Y., apartmana girip, çatı katına çıktı. Asansör dairesine giren şüpheliler, asansörün inventörünü sökerek alıp kaçtı. Şüphelilerin apartmana girdiği ve çaldıkları cihazla çıktığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Asansörün çalışmadığını fark eden apartman yöneticisi Y.A.'nın ihbarıyla, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri adreslerine yaptığı baskında yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, hırsızlık yapmadıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysel K.D., İsmail M. ve Onur Ali Y., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.