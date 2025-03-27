Kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü; o anlar kamerada
ADANA'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi sopa, tekme ve yumruklarla öldüresiye dövdü.
ADANA'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi sopa, tekme ve yumruklarla öldüresiye dövdü. Olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, gündüz saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil ile bölgeye gelen kar maskeli 5 kişi, ismi henüz öğrenilemeyen bir erkeği, tekme, yumruk ve sopalarla darbetti. Olay anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Darp sırasında sopanın kırıldığı görüldü. 5 kişi daha sonra geldikleri otomobile binerek bölgeden uzaklaştı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.