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        Otomobil ile 2 elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        ADANA'da otomobilin, ters yönde ilerlediği öne sürülen 2 elektrikli bisiklete çarptığı kazada, bisikletlilerden Rahman Can Semiz (32) hayatını kaybetti, Muhammed el-Hac (26) ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 12:43 Güncelleme: 02.04.2025 - 12:45
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        Otomobil ile 2 elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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        ADANA'da otomobilin, ters yönde ilerlediği öne sürülen 2 elektrikli bisiklete çarptığı kazada, bisikletlilerden Rahman Can Semiz (32) hayatını kaybetti, Muhammed el-Hac (26) ise ağır yaralandı. Kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaza, saat 05.00 sıralarında, Seyhan ilçesi D-400 Karayolu’ndaki Vedat Dalokay Hal Kompleksi önünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, ters yönde seyrettikleri öne sürülen Rahman Can Semiz ile Suriye uyruklu Muhammed el-Hac'in elektrikli bisikletlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 elektrikli bisikletin sürücüsü yola savrulurken, otomobil sürücüsü ise kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolünde Semiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı Muhammed el-Hac ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerindeki incelemenin ardından Semiz'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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