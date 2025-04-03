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        Kazada ölen anne ve 3 çocuğu toprağa verildi

        ADANA'nın Kozan ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Ülkü Güleç (44) ile çocukları Bedirhan (17), Emircan Abdullah (14) ve Dilek Naz Güleç'in (11) cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 13:50 Güncelleme: 03.04.2025 - 13:55
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        Kazada ölen anne ve 3 çocuğu toprağa verildi
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Ülkü Güleç (44) ile çocukları Bedirhan (17), Emircan Abdullah (14) ve Dilek Naz Güleç'in (11) cenazeleri toprağa verildi. Baba Zeynel Güleç'in de otopsi işlemleri sonrası aynı mezarlığa defnedileceği belirtildi.

        Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kozan-Feke kara yolu Kozan Barajı mevkisinde geldi. Feke ilçesinin Tortulu Mahallesi'nde bayram ziyareti için gittiği ailesinden dönen Zeynel Güleç yönetimindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen V.B. yönetimindeki 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Zeynel Güleç ile eşi Ülkü ve çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Saliha Özalp, Onur Özalp, İsmail Mert Özalp, Ekrem Andiç, Rıdvan Yazar, Hürü İçen, Mehmet Ali İçen, Ahmet Ohal, Ayşe Meşe ve İlkay Ocak, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, minibüs şoförü ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü.

        Ülkü Güleç ile 3 çocuğunun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Feke Merkez Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından anne ve çocukları, Feke Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

        Zeynel Güleç'in devam eden otopsi işlemlerinin ardından aynı mezarlıkta defnedileceği belirtildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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