Diğer kardeşlerini ortaklığa kabul etmeyen ağabeyini öldürdü

ADANA’da Ahmet Akgün (31), birlikte naylon torba fabrikası kurmayı düşündükleri ağabeyi Murat Akgün’ü (35), küs olduğu kardeşi D.C.A.’yı (29) ortak olarak kabul etmeyince çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olaydan önce içki içtiklerini, hiçbir şey hatırlamadığını öne süren Akgün, tutuklandı.

Olay, 2 Nisan saat 06.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Ahmet Akgün, ağabeyi Murat Akgün’ün yalnız yaşadığı eve gitti. Naylon torba fabrikası kurmayı düşünen kardeşler, içki içtikleri sırada detayları konuştu. Bu sırada Ahmet Akgün, diğer kardeşleri D.C.A.’nın da fabrikaya ortak olmasını istediğini söyleyip, çağırmak istedi. Murat Akgün, bir süredir küs olduğu D.C.A.’yı ortaklığa kabul etmeyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ahmet Akgün, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi Murat Akgün’ü göğsünden yaraladı.

BIÇAK APARTMAN BAHÇESİNDE BULUNDU

Sesi duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Murat Akgün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Ahmet Akgün ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Apartmanın bahçesinde yapılan aramada, cinayette kullanıldığı belirlenen bıçak da ele geçirildi.