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        Diğer kardeşlerini ortaklığa kabul etmeyen ağabeyini öldürdü

        ADANA'da Ahmet Akgün (31), birlikte naylon torba fabrikası kurmayı düşündükleri ağabeyi Murat Akgün'ü (35), küs olduğu kardeşi D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:41 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:45
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        Diğer kardeşlerini ortaklığa kabul etmeyen ağabeyini öldürdü
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        ADANA’da Ahmet Akgün (31), birlikte naylon torba fabrikası kurmayı düşündükleri ağabeyi Murat Akgün’ü (35), küs olduğu kardeşi D.C.A.’yı (29) ortak olarak kabul etmeyince çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olaydan önce içki içtiklerini, hiçbir şey hatırlamadığını öne süren Akgün, tutuklandı.

        Olay, 2 Nisan saat 06.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Ahmet Akgün, ağabeyi Murat Akgün’ün yalnız yaşadığı eve gitti. Naylon torba fabrikası kurmayı düşünen kardeşler, içki içtikleri sırada detayları konuştu. Bu sırada Ahmet Akgün, diğer kardeşleri D.C.A.’nın da fabrikaya ortak olmasını istediğini söyleyip, çağırmak istedi. Murat Akgün, bir süredir küs olduğu D.C.A.’yı ortaklığa kabul etmeyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ahmet Akgün, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi Murat Akgün’ü göğsünden yaraladı.

        BIÇAK APARTMAN BAHÇESİNDE BULUNDU

        Sesi duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Murat Akgün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Ahmet Akgün ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Apartmanın bahçesinde yapılan aramada, cinayette kullanıldığı belirlenen bıçak da ele geçirildi.

        'HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM'

        Tedavisinin ardından gözaltına alınan Ahmet Akgün, Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Sorguya alınan Akgün, “Tartışma sırasında ağabeyim başıma cam şişeyle vurdu. Bir süre baygınlık geçirdim. Kavga sırasında kendimde değildim. Hiçbir şey hatırlamıyorum” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Akgün, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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