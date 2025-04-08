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        Picasso'nun hayatının her döneminden eserler Adana'da 'Yaratılış Her Şeydir' sergisinde

        ADANA'da ünlü ressam Pablo Picasso'nun orijinal ve mirasçılar tarafından onaylanmış eserlerinden oluşan 'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir' sergisi, Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez sanatseverler ile buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:50 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:50
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        Picasso'nun hayatının her döneminden eserler Adana'da 'Yaratılış Her Şeydir' sergisinde
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        ADANA’da ünlü ressam Pablo Picasso’nun orijinal ve mirasçılar tarafından onaylanmış eserlerinden oluşan ‘Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir’ sergisi, Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez sanatseverler ile buluştu. Ünlü sanatçının hayatının her döneminden eserlerinin izleri, sanatsal dönüşümünü görmenin mümkün olacağı sergi, festival boyunca ücretsiz olarak Adanalıları bekliyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Adana Müze Kompleksi’nde açılan ‘Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir’ sergisi İstanbul Lale Vakfı tarafından sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Picasso’nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçılar tarafından onaylanmış eserler sergilendi. Sergiyi gezen ziyaretçiler sanatçının farklı sanat disiplinlerinden eserlerini bir arada görme fırsatı buldu.

        HAYATININ HER DÖNEMİNDEKİ 51 ESER SERGİLENİYOR

        Demirören Haber Ajansı’na konuşan İstanbul Lale Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Arslan, Kültür Yolu Festivali kapsamında yıldız etkinliklerin hayata geçirilmesinden sorumlu olduklarını ve bu yıl projeye Pablo Picasso’nun sergisi ile Adana’da başladıklarını belirtti. Sergide ünlü ressamın hayatının her döneminden izleri görmenin mümkün olacağını vurgulayan Arslan, “Pablo Picasso’nun 51 eseri ile bu sergiyi açtık. Hepsi birbirinden seçkin ve hayatının her döneminden yapıtlarına yer vermeye çalıştık. Adanalılar burada dünyada çok az ülkede görebilecekleri bir seçkiyi gezebilecekler” dedi.

        FESTİVAL KAPSAMINDA 12 ŞEHİRDE 12 SERGİ

        Sergideki eserlerin Belçika, Fransa, İtalya ve İngiltere’deki koleksiyonerlerden bir araya getirildiğini dile getiren Salih Arslan, şöyle devam etti:

        “Bu seçki 2 bölümden oluşuyor. Biri bu görmüş olduğunuz sergi diğeri Atatürk Kültür Merkezi’nde sunuluyor. 1890’dan 1973’e kadar olan bütün dönemdeki 17 farklı çalışmasının tamamını burada görebilirsiniz. Resimden seramiğe diye adlandırdığımız bir seçkidir. Bu sergi Türkiye’de en büyük ikinci Pablo Picasso sergisidir. Adana’da ilk ama Türkiye’de ikinci kez sergilendi. Kültür Yolu Festivali kapsamında 12 şehirde 12 sergi açacağız, 7’si Pablo Picasso ile ilgili olacak. Adana’daki sergimiz kadar ücretsiz bir şekilde festival boyunca, 13 Nisan'a kadar açık olacak. Herkesin bu projeyi gezip tadına varmalarını arzu ediyoruz ve sergimize bekliyoruz”

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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