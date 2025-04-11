Portakal bahçesindeki tartışmada tabancayla öldürüldü

ADANA'da Mehmet Kutlu (24), portakal bahçesinde tartıştığı Ramazan A. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Kutlu ve Ramazan A., iddiaya göre portakal bahçesinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan A., yanında taşıdığı tabancayı çakırarak Mehmet Kutlu'ya ateş açtı. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Kutlu, yere yığılırken, Ramazan A. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup portakal bahçesine gelen vatandaşlar, Kutlu'nun kanların içinde yerde yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kutlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili çalışma başlattı.