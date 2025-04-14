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        Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde sokakta yürürken A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 00:01 Güncelleme: 14.04.2025 - 00:05
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        Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde sokakta yürürken A.N.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan M.S.E. (31), kollarına ve bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen M.S.E., iddiaya göre A.N.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Kollarına ve bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan M.S.E., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olayın ardından kaçan silahlı saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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