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        Kayıp Cumali'yi arama çalışmalarında 3'üncü gün; annesi 'pabucuna kurbanım' deyip ağladı

        ADANA'nın Karataş ilçesinde tarım işçisi ailenin kaybolan oğlu Cumali Timi (7), Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarının 3'üncü gününde hala bulunamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 13:01 Güncelleme: 14.04.2025 - 13:05
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        Kayıp Cumali'yi arama çalışmalarında 3'üncü gün; annesi 'pabucuna kurbanım' deyip ağladı
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        ADANA’nın Karataş ilçesinde tarım işçisi ailenin kaybolan oğlu Cumali Timi (7), Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarının 3’üncü gününde hala bulunamadı. Oğlunun bulunması için yardım isteyen Karanfil Timi (27), "Ciğerim, neredesin 3 gündür, karanlıkta ne ediyorsun kuzum? Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar. Pabucuna kurbanım" diye ağıt yaktı.

        Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde tarım işçiliği yapan Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi’den, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. İşçiler Timi’yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. 55 personelin katıldığı çalışmada, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri de sulama kanalında Cumali Timi’yi aradı ancak iz bulamadı.

        Cumali'nin annesi Karanfil Timi ve dedesi Cumali Davulcu (53) 3'üncü günde de devam eden çalışmaları izledi. Karanfil Timi, oğlu için gözyaşı döküp, ağıtlar yaktı. Cumali Timi'nin kaybolmadan birkaç gün önce babasıyla oynadığı neşeli görüntüleri dikkat çekti.

        KANAL KENARINDA TERLİĞİ BULUNDU

        Oğlunun bulunması için yardım isteyen Karanfil Timi, "Allah rızası için gören, duyan varsa bildirsin. 3 gündür çıkmıyor benim kuzum. Benim yüreğim yanıyor. Ben kuzumu bulamıyorum. Huzur istiyorum. Ciğerim, neredesin 3 gündür, karanlıkta ne ediyorsun kuzum? Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar. Pabucuna kurbanım, bana pabucunu vermiyorlar kuzumun" dedi. Ayakta duramayan Karanfil Timi'yi, yakınları teselli etmeye çalıştı.

        'GÖREN, DUYAN VARSA HABER VERSİN'

        Cumali Timi’nin dedesi Cumali Davulcu ise "Cumartesi günü babası karpuz serası açmaya gitti. Annesi başı ağrıdığı için çadırda uyuyordu. O sırada Cumali'yi bir yerlere kaybolmaması için uyarmış. Cumali de uyarıya aldırış etmeden dışarı çıkıp Yunus Emre isimli arkadaşıyla oyun oynamaya başlamış. Oyunları bitince Cumali üşüdüğünü ve çadıra gideceğini söylemiş, ayrılmışlar. 10 dakika içerisinde çocuk kayboldu. Sulama kanalına mı gitti, biri mi götürdü, gören veya duyan kimse yok. Yunus Emre’yle birlikte oyun oynadıktan sonra ayrılırlarken Yunus Emre'ye üşüdüğü için çadıra gideceğini söylemiş ama her yeri aradık bulamadık. Karada ve sulama kanalında 3 gündür aranıyor ama bulunamadı. Çocuğumuzun fotoğrafı her yerde var. Gören, duyan olursa haber versinler. İnşallah bir sonuca varırız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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