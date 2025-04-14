Kayıp Cumali'yi arama çalışmalarında 3'üncü gün; annesi 'pabucuna kurbanım' deyip ağladı

ADANA’nın Karataş ilçesinde tarım işçisi ailenin kaybolan oğlu Cumali Timi (7), Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarının 3’üncü gününde hala bulunamadı. Oğlunun bulunması için yardım isteyen Karanfil Timi (27), "Ciğerim, neredesin 3 gündür, karanlıkta ne ediyorsun kuzum? Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar. Pabucuna kurbanım" diye ağıt yaktı.

Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde tarım işçiliği yapan Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi’den, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. İşçiler Timi’yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. 55 personelin katıldığı çalışmada, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri de sulama kanalında Cumali Timi’yi aradı ancak iz bulamadı.

Cumali'nin annesi Karanfil Timi ve dedesi Cumali Davulcu (53) 3'üncü günde de devam eden çalışmaları izledi. Karanfil Timi, oğlu için gözyaşı döküp, ağıtlar yaktı. Cumali Timi'nin kaybolmadan birkaç gün önce babasıyla oynadığı neşeli görüntüleri dikkat çekti.