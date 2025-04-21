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        Sevgililer, mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulundu: 1 ölü, 1 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:46 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:50
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        Sevgililer, mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulundu: 1 ölü, 1 yaralı
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        Yazıişleri müdürlerine

        Haberimizi, kaynağından alınan ek bilgiler ve yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruz

        YENİDEN

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        Anıl ATAR-Yusuf YILDIZ/ADANA,

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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