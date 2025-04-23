Kanser hastası çocuklar için gönüllülerden imece usulü 23 Nisan kutlaması

ADANA’da Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği tarafından imece usulü toplanan desteklerle düzenlenen etkinlikte kanser hastası çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı müzik eşliğinde doyasıya kutladı. Palyaçolar ve çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyen gönüllülerle coşku içinde bir bayram geçiren çocuk hastaların mutlulukları yakınlarını duygulandırdı.

Balcalı Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji Hastanesi Çocuk Servislerinin girişlerinin bulunduğu alanda düzenlenen etkinlikte dernek üyesi gönüllüler, doktor ve sağlık çalışanları başta onkoloji bölümü olmak üzere, lösemi ve yanık ünitelerinde tedavi gören hasta çocuklarla birlikte halay çekip eğlendi. Atatürk ve 23 Nisan baskılı tişörtler giyip ellerinde Türk bayraklarını sallayan çocuklar palyaçolarla çiftetelli de oynadı. Çocukların yüzündeki mutluluk, onları izleyen yakınlarına ise zaman zaman duygu dolu anlar yaşattı.

‘PSİKOLOJİK BİR BAĞ KURUP ONLARI TESELLİ EDİYORUZ’

Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü en anlamlı şekilde kutlamak için imece usulü desteklerle bu tür bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği Başkanı Güngör Uysal, şöyle konuştu: