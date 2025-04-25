Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Midibüste mahsur kalan çocukları itfaiyeciler omuzlarında taşıdı

        ADANA'da dün gece etkili olan sağanak nedeniyle göle dönen yolda ilerleyemeyen midibüsteki çocukları, itfaiyecileri omuzlarında taşıyıp kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:14 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midibüste mahsur kalan çocukları itfaiyeciler omuzlarında taşıdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA'da dün gece etkili olan sağanak nedeniyle göle dönen yolda ilerleyemeyen midibüsteki çocukları, itfaiyecileri omuzlarında taşıyıp kurtardı.

        Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde dün gece etkili olan sağanak nedeniyle yolları su bastı. Bu sırada, etkinlikten dönen çocukların içinde olduğu midibüs, göle dönen yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ellerinde balonlar bulunan çocukları bulundukları yerden kurtardıktan sonra omuzlarında taşıyıp güvenli alana ulaştırdı. O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
        "Zelenskiy barış için sancılı bir çözüm yolunu seçebilir"
        "Zelenskiy barış için sancılı bir çözüm yolunu seçebilir"
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        8 yaşındaydı... Oyun oynuyordu... 10 ay sonra hayata veda!
        8 yaşındaydı... Oyun oynuyordu... 10 ay sonra hayata veda!
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        "Müzmin bekârım"
        "Müzmin bekârım"
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        Anne ile kızı böyle öldü! Sulama kanalında kahreden ihmal!
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        Papa'nın cenaze töreni için son hazırlıklar
        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?
        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?

        Benzer Haberler

        2 arkadaşını öldürüp intihar etmişti; cinayetlerin nedeni ortaya çıktı
        2 arkadaşını öldürüp intihar etmişti; cinayetlerin nedeni ortaya çıktı
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
        Adana'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
        Adana'da cip ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı
        Adana'da cip ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı