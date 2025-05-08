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        Ayrılığı hazmedemediği için eski eşini pusu kurup, öldürmüş

        ADANA'da 6 ay önce boşandığı Neriman Onur'u (54) tabancayla başından vurarak öldüren Mehmet Ali Nayki'nin (58) ayrılığı hazmedemediği, işten dönen eski eşinin servisten indiği noktada pusu kurduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:07 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:10
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        Ayrılığı hazmedemediği için eski eşini pusu kurup, öldürmüş
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        ADANA’da 6 ay önce boşandığı Neriman Onur’u (54) tabancayla başından vurarak öldüren Mehmet Ali Nayki’nin (58) ayrılığı hazmedemediği, işten dönen eski eşinin servisten indiği noktada pusu kurduğu ortaya çıktı. Oğlu Caner Nayki (20) tarafından darbedilen cinayet şüphelisi Mehmet Ali Nayki’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki metro alt geçidinde meydana geldi. Aşçı olarak çalıştığı fabrikadan dönen 2 çocuk annesi Neriman Onur, servisten inip, merdivene yöneldiği sırada arkasından eski eşi Mehmet Ali Nayki yaklaştı. Eski eşini fark edince yardım çığlıkları atan Onur, kaçmak istedi. İşten döndüğü saatlerde annesini almaya gelen Caner Nayki, babasının elindeki tabancayı görünce engel olmak istedi. Çıkan arbedenin ardından tabancayı ateşleyen Nayki, Onur’u başından vurdu. Caner Nayki ile yumrukladığı babası Mehmet Ali Nayki merdivenlerden düştü.

        KATİL HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Onur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen motorize yunus ekibi, cinayet şüphelisi Mehmet Ali Nayki ile oğlu Caner Nayki’yi gözaltına aldı. Nayki’nin olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Yaralanan Mehmet Ali Nayki, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne götürülerek, tedaviye alındı.

        6 AY ÖNCE BOŞANMIŞLAR

        Yapılan soruşturmada, kumar bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Nayki ile Neriman Onur’un 2 yıldır ayrı yaşadıkları, 6 ay önce de boşandıkları öğrenildi. Bir süredir eski eşini ölümle tehdit ettiği belirtilen Nayki’nin, ayrılığı hazmedemediği, dün iş çıkış saatinde servisten indiği noktada pusu kurduğu ortaya çıktı. Nayki’nin, çocuklarına ise “Size anne acısı yaşatacağım” diyerek mesaj gönderdiği ileri sürüldü. Neriman Onur’un 10 gün önce umreden döndüğü ve eşi hakkında şikayetçi olmak istediği belirtildi.

        OĞLU SERBEST BIRAKILDI

        Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri süren Neriman Onur’un, yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi.

        Öte yandan babasına engel olmak isteyen Caner Nayki ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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