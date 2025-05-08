Ayrılığı hazmedemediği için eski eşini pusu kurup, öldürmüş

ADANA’da 6 ay önce boşandığı Neriman Onur’u (54) tabancayla başından vurarak öldüren Mehmet Ali Nayki’nin (58) ayrılığı hazmedemediği, işten dönen eski eşinin servisten indiği noktada pusu kurduğu ortaya çıktı. Oğlu Caner Nayki (20) tarafından darbedilen cinayet şüphelisi Mehmet Ali Nayki’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki metro alt geçidinde meydana geldi. Aşçı olarak çalıştığı fabrikadan dönen 2 çocuk annesi Neriman Onur, servisten inip, merdivene yöneldiği sırada arkasından eski eşi Mehmet Ali Nayki yaklaştı. Eski eşini fark edince yardım çığlıkları atan Onur, kaçmak istedi. İşten döndüğü saatlerde annesini almaya gelen Caner Nayki, babasının elindeki tabancayı görünce engel olmak istedi. Çıkan arbedenin ardından tabancayı ateşleyen Nayki, Onur’u başından vurdu. Caner Nayki ile yumrukladığı babası Mehmet Ali Nayki merdivenlerden düştü.

KATİL HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Onur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen motorize yunus ekibi, cinayet şüphelisi Mehmet Ali Nayki ile oğlu Caner Nayki’yi gözaltına aldı. Nayki’nin olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Yaralanan Mehmet Ali Nayki, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne götürülerek, tedaviye alındı.