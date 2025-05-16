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        Savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle topladıkları 3 milyon lirayı, DEAŞ'lılara göndermişler

        ADANA'da savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle topladıkları paraları, Suriye'deki YPG/PKK kamplarında tutulan DEAŞ'lı teröristlere aktardığı belirlenen A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:27 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:31
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        Savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle topladıkları 3 milyon lirayı, DEAŞ'lılara göndermişler
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        ADANA’da savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle topladıkları paraları, Suriye'deki YPG/PKK kamplarında tutulan DEAŞ’lı teröristlere aktardığı belirlenen A.G. ve C.K. yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerin, bir yılda yaklaşık 3 milyon lirayı örgüte gönderdiği bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, A.G. ve C.K.’nin savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle esnaf ve vatandaşlardan topladığı paraları, YPG/PKK’nın Suriye’deki Hol ve Roj kamplarında tuttuğu DEAŞ’lı teröristlere gönderdiği bilgisine ulaştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarını inceleyen polis, şüphelilerin bir yılda yaklaşık 3 milyon lirayı, örgüt üyelerine aktardığı belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, A.G.’yi Yüreğir ilçesi, C.K.’yi de Seyhan ilçesindeki adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Aramalarda 85 bin lira, 13 bin avro, 1500 dolar ile 60 leva ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen A.G. ve C.K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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