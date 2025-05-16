Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Ayarı ve gramajı düşük 12 milyon TL'lik altını piyasaya süren çeteye operasyonda 4 tutuklama

        ADANA'da kaçak atölyelerde erittikleri altınların ayarını ve gramajını düşürüp, sahte kalıplarla çeyrek, yarım, tam altın üretip, piyasaya sürdüğü belirlenip yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 12:29 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayarı ve gramajı düşük 12 milyon TL'lik altını piyasaya süren çeteye operasyonda 4 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA'da kaçak atölyelerde erittikleri altınların ayarını ve gramajını düşürüp, sahte kalıplarla çeyrek, yarım, tam altın üretip, piyasaya sürdüğü belirlenip yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Adreslerde piyasa değeri 12 milyon 254 bin lira olan sahte 1125 çeyrek, 98 yarım, 127 tam altın ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, erittikleri altınların ayarını ve gramajını düşürüp, sahte kalıplarla çeyrek, yarım ve tam altın üretimi yapan 6 şüpheliyi tespit etti. Polis, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kuyumcu M.A., F.K. ve İ.K. ile atölyeciler E.G., S.İ. ve altınları kuyumcu dükkanlarına ulaştıran G.B.'nin kimliklerini ve adreslerini belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, 14 Mayıs'ta belirlenen ev ve üretim yapılan depolara baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde piyasa değeri 12 milyon 254 bin lira olan sahte 1125 çeyrek, 98 yarım, 127 tam altın ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., F.K., E.G. ile S.İ. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, İ.K. ile G.B. ise serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        7'nci kupaya geri sayım!
        7'nci kupaya geri sayım!
        Şelale'ye kıyan cani sevgiliye en ağır ceza!
        Şelale'ye kıyan cani sevgiliye en ağır ceza!
        İstanbul'da yaşandı! Hastane bahçesinde 'kanlı' hesaplaşma!
        İstanbul'da yaşandı! Hastane bahçesinde 'kanlı' hesaplaşma!
        İtalya sürprizi!
        İtalya sürprizi!
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        A4 kağıdıyla zayıflık yarışı tehlikesi
        A4 kağıdıyla zayıflık yarışı tehlikesi
        Trump: Körfez turundan sonra eve döneceğim
        Trump: Körfez turundan sonra eve döneceğim
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapay zeka, yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti
        Yapay zeka, yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj

        Benzer Haberler

        Adana'da sahte altın imal edip piyasaya sürdükleri iddiasıyla 4 kişi tutukl...
        Adana'da sahte altın imal edip piyasaya sürdükleri iddiasıyla 4 kişi tutukl...
        Adana- Savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle topladıkları 3 milyon lirayı,...
        Adana- Savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle topladıkları 3 milyon lirayı,...
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'da ziyaretlerde bulundu
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'da ziyaretlerde bulundu
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Adana'da
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Adana'da
        Savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle topladıkları 3 milyon lirayı, DEAŞ'lı...
        Savaş mağdurlarına yardım bahanesiyle topladıkları 3 milyon lirayı, DEAŞ'lı...
        Adana'da uyuşturucuyla yakalanan 2 sanıktan birine 25 yıl hapis
        Adana'da uyuşturucuyla yakalanan 2 sanıktan birine 25 yıl hapis