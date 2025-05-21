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        Mezarlıktaki otomobillerden hırsızlık şüphelisine suçüstü; havaya ateş açılarak yakalandı

        ADANA'da kabir ziyareti bahanesiyle mezarlığa giden Mustafa T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 10:37 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:40
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        Mezarlıktaki otomobillerden hırsızlık şüphelisine suçüstü; havaya ateş açılarak yakalandı
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        ADANA'da kabir ziyareti bahanesiyle mezarlığa giden Mustafa T. (28), 2 günde 2 ayrı otomobilden 3 cep telefonu ile 400 lira çaldı. Polis ekipleri, yeniden hırsızlık için mezarlığa gelen şüpheliyi takibe alıp, tabancayla havaya uyarı ateşi açarak yakaladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı’nda park halindeki otomobillerden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin Mustafa T. olduğunu tespit etti. Araştırmada, 30 Nisan’da kabir ziyareti bahanesiyle mezarlığa giden Mustafa T.’nin, yol kenarında park halindeki otomobilden 2 cep telefonu çaldığını belirlendi. Şüphelinin, bir gün sonra aynı mezarlıktaki başka otomobilden de cep telefonu ile içinde 400 lira, banka kartı ve kimliğin bulunduğu cüzdanı çaldığı saptandı.

        Bu tespitlerin ardından bölgede önlem alan ekipler, 17 Mayıs'ta saat 20.00 sıralarında şüphelinin, yine mezarlığa gidip bir otomobilin kapısını hırsızlık amaçlı açmaya çalıştığını gördü. Polisin kendisini takip ettiğini fark eden Mustafa T., koşarak kaçtı. Havaya tabancayla uyarı ateşi açan polis, peşinden gidip yakaladığı Mustafa T.’yi yere yatırıp, kelepçe takarak gözaltına aldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Emniyete götürülen Mustafa T.’nin, ‘Mala zarar verme’ ve ‘Tehdit’ suçlarından arandığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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