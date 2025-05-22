Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        3 iş yerinden hırsızlık yaptı, 'adres sormak için girdim' dedi

        ADANA'da Erkan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 10:51 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 iş yerinden hırsızlık yaptı, 'adres sormak için girdim' dedi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA'da Erkan D. (28), 2 günde girdiği 3 iş yerinden 5 bin lira, cep telefonu, antika para ve 10 bin lira değerindeki tespihleri çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan Erkan D., "Adres sormak için iş yerlerine girdim" dedi.

        Olay, 5 Mayıs'ta saat 10.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. Züccaciye dükkanına giren Erkan D., içeride kimsenin olmadığını fark edip, kasadaki 5 bin lirayı avuçlarına doldurarak kaçtı. Bir gün sonra Kocavezir Mahallesi'ndeki bir marangoz atölyesine giren Erkan D., kredi kartı, antika para ve 10 bin lira değerindeki tespihleri çaldı. Erkan D. daha sonra bir çay ocağındaki cep telefonunu da alarak bölgeden uzaklaştı. Erkan D.'nin hırsızlık anları, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

        DAHA ÖNCE DE HIRSIZLIK YAPMIŞ

        İş yeri sahiplerinin ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Daha önce de çok sayıda 'Hırsızlık' suçuna karıştığı saptanan Erkan D., Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen Erkan D., sorgusunda, "Görüntülerdeki kişi benim ancak hırsızlık yapmadım. Adres sormak için iş yerlerine girdim" dedi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci devam ediyor
        TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci devam ediyor
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        'MİT yalanıyla istismar' davası onandı!
        'MİT yalanıyla istismar' davası onandı!
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        Trump'tan muhabire sert tepki
        Trump'tan muhabire sert tepki
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı

        Benzer Haberler

        77 küçükbaş zehirlenerek öldü
        77 küçükbaş zehirlenerek öldü
        'Kasten yaralama'dan cezaevine girdi, evine 'kenevir' serası kurduğu ortaya...
        'Kasten yaralama'dan cezaevine girdi, evine 'kenevir' serası kurduğu ortaya...
        Adana'da iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
        Adana'da iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
        Adana'da evde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren 3 zanlıdan 1'i tu...
        Adana'da evde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren 3 zanlıdan 1'i tu...
        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 8 ay hapis ceza...
        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 8 ay hapis ceza...
        Adana'da uçurtma şenliği düzenlendi
        Adana'da uçurtma şenliği düzenlendi