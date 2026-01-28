Habertürk
        Adana'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 00:59 Güncelleme: 28.01.2026 - 00:59
        Adana'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Mahalleye ulaşan ekipler, otomobilden yükselen alevlere müdahale etti.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otomobilde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

